путин вновь заявил о готовности к переговорам. Фото:

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Президент країни-агресора російської федерації володимир путін знову накинувся на українську владу зі звинуваченнями.

Диктатор звинуватив Україну у небажанні мирних переговорів для припинення війни. За його словами, москва ніби готова зупинитися на «прийнятних розв’язках». Про це він заявив в інтерв’ю в програмі «москва. кремль. путин» на пропагандистському каналі «россия-1».

Ми готові домовлятися з усіма з учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв’язки, але це їхня справа — не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони, — зазначив агресор.

Крім того, диктатору примарилося, що росія начебто «особлива країна з особливими людьми», оскільки 99% цієї держави «готові все покласти на користь Батьківщини».

Також воєнний злочинець знову зверхньо висловився щодо озброєння, яке країни Заходу передають Україні для протистояння російській агресії. У зверхній манері він заявив, що американські системи ППО Patriot окупанти «полускають на 100%".

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомляло, що оточення російського диктатора володимира путіна системно дезінформує його про ситуацію на фронті в Україні, намагаючись не повідомляти поганих новин. Його найближче оточення підтримує в ньому переконаність у перемозі росії, попри людські та економічні втрати.