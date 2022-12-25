Ледокол «Ноосфера» отправился в Антарктиду, фото: Национальный антарктический научный центр

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Ракурс

Криголам «Ноосфера» — флагман українського науково-дослідного флоту — 24 грудня вирушив з Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) в Антарктику.

Таким чином, крилам розпочав свій вже другий антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором. Капітаном судна, як і минулого разу, є Павло Панасюк. Про це повідомляє прес-служба Національного антарктичного наукового центру.

Нинішня експедиція є спільною українсько-польською і фінансована переважно Польською антарктичною програмою (що є дуже помічним для нас в умовах скороченого через повномасштабну війну бюджету), — зазначають у НАНЦ.

Тому в межах експедиції «Ноосфера»:

спочатку вирушить до польської антарктичної станції «Арцтовський», яка розташована на острові Кінг Джордж;

після цього доставить вантажі і українську команду технічних спеціалістів на станцію «Академік Вернадський» на острові Галіденз.

До «Вернадського» криголам має дістатися до кінця січня 2023 року. Технічні спеціалісти, яких він привезе, мають завершити розпочату модернізацію інфраструктури станції:

замінити систему опалення;

облаштувати новий майданчик для зберігання човнів;

провести роботи з заземлення дизельної та головної будівлі станції;

здійснити низку інших невідкладних робіт, потрібних для успішної зимівлі 28-ї Української антарктичної експедиції.

До речі, «Ноосфера» йде до Антарктиди з великим тризубом на борту (розміром 1.25 м на 1.05 м). Два малі Державні Герби України були встановлені восени цього року під командуванням капітана Олександра Гришка під час ремонту та підготовки судна до антарктичного рейсу. Наші символи посіли чільне почесне місце — на фальштрубах з правого та лівого борту судна, — зазначають у НАНЦ.

Перший антарктичний сезон «Ноосфери» тривав з кінця січня до кінця травня 2022 року. Криголам успішно забезпечив ротацію зимівників на українській станції «Академік Вернадський», перезмінку полярників на польській станції «Арцтовський» та проведення унікальних досліджень з вивчення Південного океану.