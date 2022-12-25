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Ракурс
Ледокол «Ноосфера» отправился в Антарктиду, фото: Национальный антарктический научный центр

Украинский ледокол отправился в новый антарктический сезон (ФОТО)

25 дек 2022, 16:34
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Криголам «Ноосфера» — флагман українського науково-дослідного флоту — 24 грудня вирушив з Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) в Антарктику.





Таким чином, крилам розпочав свій вже другий антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором. Капітаном судна, як і минулого разу, є Павло Панасюк. Про це повідомляє прес-служба Національного антарктичного наукового центру.

Нинішня експедиція є спільною українсько-польською і фінансована переважно Польською антарктичною програмою (що є дуже помічним для нас в умовах скороченого через повномасштабну війну бюджету), — зазначають у НАНЦ.

Тому в межах експедиції «Ноосфера»:

  • спочатку вирушить до польської антарктичної станції «Арцтовський», яка розташована на острові Кінг Джордж;
  • після цього доставить вантажі і українську команду технічних спеціалістів на станцію «Академік Вернадський» на острові Галіденз.

Криголам «Ноосфера» вирушив з Кейптауна до антарктичних островів Кінг Джордж та Галіденз, карта: Google Maps

До «Вернадського» криголам має дістатися до кінця січня 2023 року. Технічні спеціалісти, яких він привезе, мають завершити розпочату модернізацію інфраструктури станції:

  • замінити систему опалення;
  • облаштувати новий майданчик для зберігання човнів;
  • провести роботи з заземлення дизельної та головної будівлі станції;
  • здійснити низку інших невідкладних робіт, потрібних для успішної зимівлі 28-ї Української антарктичної експедиції.

До речі, «Ноосфера» йде до Антарктиди з великим тризубом на борту (розміром 1.25 м на 1.05 м). Два малі Державні Герби України були встановлені восени цього року під командуванням капітана Олександра Гришка під час ремонту та підготовки судна до антарктичного рейсу. Наші символи посіли чільне почесне місце — на фальштрубах з правого та лівого борту судна, — зазначають у НАНЦ.

Криголам «Ноосфера» вирушив до Антарктиди, фото: Національний антарктичний науковий центр

Перший антарктичний сезон «Ноосфери» тривав з кінця січня до кінця травня 2022 року. Криголам успішно забезпечив ротацію зимівників на українській станції «Академік Вернадський», перезмінку полярників на польській станції «Арцтовський» та проведення унікальних досліджень з вивчення Південного океану.

Источник: Ракурс


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