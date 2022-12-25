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В Украине стартует программа замены старых лампочек на новые LED-лампы, фото: Минреинтеграции

В «Укрпочте» украинцам обменяют лампы накаливания на энергосберегающие — детали

25 дек 2022, 20:43
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В Україні розпочинається програма заміни старих лампочок на нові енергоощадні.





З нового року повнолітні українці зможуть безкоштовно обміняти п’ять ламп розжарювання на п’ять світлодіодних. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

У відомстві зазначають, що в такий спосіб українці можуть зробити свій внесок у балансування електросистеми країни.

Це суттєва економія. До прикладу, 50 млн LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції, — наголошують у Мінреінтеграції.

Щоб взяти участь у цій програмі, потрібно:

  • попередньо залишити заявку у «Дії»;
  • прийти у відділення «Укрпошти» й обміняти п’ять ламп старого зразка на таку ж кількість світлодіодних.

Источник: Ракурс


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