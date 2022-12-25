В Украине стартует программа замены старых лампочек на новые LED-лампы, фото: Минреинтеграции

https://racurs.ua/n178186-v-ukrpochte-ukraincam-obmenyaut-lampy-nakalivaniya-na-energosberegauschie-detali.html

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В Україні розпочинається програма заміни старих лампочок на нові енергоощадні.

З нового року повнолітні українці зможуть безкоштовно обміняти п’ять ламп розжарювання на п’ять світлодіодних. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

У відомстві зазначають, що в такий спосіб українці можуть зробити свій внесок у балансування електросистеми країни.

Це суттєва економія. До прикладу, 50 млн LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції, — наголошують у Мінреінтеграції.

Щоб взяти участь у цій програмі, потрібно: