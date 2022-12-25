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В Україні розпочинається програма заміни старих лампочок на нові енергоощадні.
З нового року повнолітні українці зможуть безкоштовно обміняти п’ять ламп розжарювання на п’ять світлодіодних. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.
У відомстві зазначають, що в такий спосіб українці можуть зробити свій внесок у балансування електросистеми країни.
Це суттєва економія. До прикладу, 50 млн LED-лампочок можуть розвантажити роботу цілого реактора атомної електростанції, — наголошують у Мінреінтеграції.
Щоб взяти участь у цій програмі, потрібно:
- попередньо залишити заявку у «Дії»;
- прийти у відділення «Укрпошти» й обміняти п’ять ламп старого зразка на таку ж кількість світлодіодних.
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