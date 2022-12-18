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Ракурс
Кручение педалей зажигает гирлянды, скриншот видео

Елку, которая светится от кручения педалей, установили в Киеве (ВИДЕО)

18 дек 2022, 14:19
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У Києві на центральному залізничному вокзалі встановили ялинку, гірлянди якої можна освітлювати крутінням педалей.





Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін, опублікувавши відповідне відео.

Війна? Блекаут? Ніякої ялинки? Ніколи не здогадаєтеся, що ми придумали, — зазначив Камишін в описі відео.

Нагадаємо, вчора, 17 грудня, на Софійській площі Києва змонтували головну новорічну ялинку країни. Водночас масових розважальних заходів на площі цьогоріч не буде.

Источник: Ракурс


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