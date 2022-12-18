Крутіння педалей запалює гірлянди, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n177935-yalynku-yaka-svitytsya-vid-krutinnya-pedaley-vstanovyly-u-kyievi-video.html

Ракурс

У Києві на центральному залізничному вокзалі встановили ялинку, гірлянди якої можна освітлювати крутінням педалей.

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін, опублікувавши відповідне відео.

Війна? Блекаут? Ніякої ялинки? Ніколи не здогадаєтеся, що ми придумали, — зазначив Камишін в описі відео.

War? Blackout? No Christmas tree?



You never guess what we invented :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3 — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) December 17, 2022

Нагадаємо, вчора, 17 грудня, на Софійській площі Києва змонтували головну новорічну ялинку країни. Водночас масових розважальних заходів на площі цьогоріч не буде.