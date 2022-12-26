Два-три залпа - Буданов об остатках российских ракет

https://racurs.ua/n178195-dva-tri-zalpa-budanov-ob-ostatkah-rossiyskih-raket.html

Ракурс

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що у росії за нинішньої інтенсивності атак залишилося ракет на 2—3 атаки.

У розвідці заявляють, що у рф закінчуються ракети, якими завдавалися удари по українській енергетиці.

Тієї кількості ракет, яка залишилася — якщо взяти суто математично їхні розрахунки, — вистачить з їх інтенсивністю в залпі в середньому 70−75 ракет в два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі, — заявив для «Ліги» очільник ГУР.

Він нагадав, що удари по критичній інфраструктурі відбувалися «спочатку раз на тиждень. Потім — раз на 10 днів. Потім — раз на два тижні. Зараз ще довше.

Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні зусилля — це нереально, — розповів Буданов.

Раніше глава РНБО Олексій Данилов заявляв, що у росіян залишилося ракет максимум на чотири залпи.

Буданов також зазначив, що росія майже припинила виробляти ракети «Іскандер», а також не здатна виробляти більш технологічно складні гіперзвукові ракети «Кинджал».