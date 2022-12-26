Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Пожар на складах. Фото: «Новости новосибирска»

Масштабный пожар возник в российском новосибирске после взрывов (ВИДЕО)

26 дек 2022, 15:47
999

Російське місто новосибірськ 26 грудня окутав густий та їдкий дим через масштабну пожежу.





Загоряння сталося у складській двоповерховій будівлі, а площа пожежі становить майже 2 тис. кв. м. Пожежу ліквідовують понад 70 осіб і 20 одиниць техніки. Про це повідомляє місцеве російське видання «Новости Новосибирска» із посиланням на МНС.

На момент прибуття будівля повністю у вогні. Площа пожежі 1805 квадратних метрів. Ранг пожежі № 2. Створено штаб пожежогасіння. Існує загроза сусіднім будівлям, — заявили у відомстві.

Очевидці розповідають, що спочатку вони почули вибухи, після чого здійнявся дим та розгорілось полум’я. Зазначають, що через пожежу стоїть неприємний запах пластику.

Пожежа на складах. Фото: «Новости Новосибирска»

Нагадаємо, 23 грудня у москві загорілася військова частина, яка розташована в східному адміністративному окрузі міста. Причина загоряння тоді залишалася невідомою.

Джерело: «Новости Новосибирска»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров