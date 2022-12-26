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Пожар на складах. Фото: «Новости новосибирска»
Масштабный пожар возник в российском новосибирске после взрывов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178208-masshtabnyy-pojar-voznik-v-rossiyskom-novosibirske-posle-vzryvov-video.htmlРакурс
Російське місто новосибірськ 26 грудня окутав густий та їдкий дим через масштабну пожежу.
Загоряння сталося у складській двоповерховій будівлі, а площа пожежі становить майже 2 тис. кв. м. Пожежу ліквідовують понад 70 осіб і 20 одиниць техніки. Про це повідомляє місцеве російське видання «Новости Новосибирска» із посиланням на МНС.
На момент прибуття будівля повністю у вогні. Площа пожежі 1805 квадратних метрів. Ранг пожежі № 2. Створено штаб пожежогасіння. Існує загроза сусіднім будівлям, — заявили у відомстві.
Очевидці розповідають, що спочатку вони почули вибухи, після чого здійнявся дим та розгорілось полум’я. Зазначають, що через пожежу стоїть неприємний запах пластику.
Нагадаємо, 23 грудня у москві загорілася військова частина, яка розташована в східному адміністративному окрузі міста. Причина загоряння тоді залишалася невідомою.
Джерело: «Новости Новосибирска»
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