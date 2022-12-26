Пожежа на складах. Фото: «Новости Новосибирска»

https://racurs.ua/ua/n178208-masshtabna-pojeja-vynykla-v-rosiyskomu-novosybirsku-pislya-vybuhiv-video.html

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Російське місто новосибірськ 26 грудня окутав густий та їдкий дим через масштабну пожежу.

Загоряння сталося у складській двоповерховій будівлі, а площа пожежі становить майже 2 тис. кв. м. Пожежу ліквідовують понад 70 осіб і 20 одиниць техніки. Про це повідомляє місцеве російське видання «Новости Новосибирска» із посиланням на МНС.

На момент прибуття будівля повністю у вогні. Площа пожежі 1805 квадратних метрів. Ранг пожежі № 2. Створено штаб пожежогасіння. Існує загроза сусіднім будівлям, — заявили у відомстві.

Очевидці розповідають, що спочатку вони почули вибухи, після чого здійнявся дим та розгорілось полум’я. Зазначають, що через пожежу стоїть неприємний запах пластику.

Нагадаємо, 23 грудня у москві загорілася військова частина, яка розташована в східному адміністративному окрузі міста. Причина загоряння тоді залишалася невідомою.

Джерело: «Новости Новосибирска»