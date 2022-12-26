ВСУ уничтожили сотни оккупантов в двух областях. Фото: Генштаб

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Ракурс

Бої з російськими окупантами тривають по всій лінії фронту в Україні.

Ворог зосереджує зусилля на веденні наступів на Бахмутському та Лиманському напрямах. Також росіяни намагаються покращити тактичне становище на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. А оборонятися противник змушений на Новопавлівському та Херсонському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 26 грудня.

Упродовж сьогоднішнього дня українська авіація завдала удару по району зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління та шість районів зосередження живої сили противника.

У Генштабі також отримали підтвердження про втрати противника за 24 грудня. Того дня Сили оборони завдали удару по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району Луганської області. Втрати росіян склали до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими.

А 25 грудня на тимчасово зайнятій території Херсонської області загарбники втратили до 50 військовослужбовців ліквідованими та до 100 — пораненими. Також знищено близько п’ять одиниць військової техніки різного типу.

Ворог застосував ствольну й реактивну артилерію, танки та міномети для обстрілів понад 80 населених пунктів на Слобожанському, Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов упевнений, що російські військові не зможуть зараз наростити наступ на українські позиції. На його думку, зміни ситуації на фронті в найближчий період не очікується.