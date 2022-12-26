Украина хочет в феврале провести саммит по «формуле мира». Фото:

https://racurs.ua/n178222-ukraina-hochet-do-konca-zimy-provesti-sammit-po-formule-mira-kuleba.html

Ракурс

Уряд України має намір провести мирний саміт в Організації Об'єднаних Націй у найближчі місяці.

У Києві планують провести цей захід до кінця лютого 2023 року, а на саміті українська влада має намір презентувати свій мирний план, який зараз активно конкретизується. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у коментарі AP.

За словами Кулеби, найкращим майданчиком для проведення саміту стала б ООН і залучення всіх країн.

Головою саміту має стати генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш. Очільник українського МЗС наголосив, що Україна була б рада активній участі генсека в саміті миру, бо «він зарекомендував себе як ефективний посередник і ефективний перемовник, а головне — як людина принципова і чесна».

Також Кулеба відзначив, що країна-агресор росія неготова сідати за стіл переговорів, бо хоч із москви постійно лунають заяви про цю готовність, але насправді це не відповідає дійсності, бо все, що «вони роблять на полі бою, доводить протилежне».

Нагадаємо, американське видання The Wall Street Journal повідомляло, що команда президента України Володимира Зеленського займається розробкою мирного плану, який зараз наповнюють конкретним змістом. Свої ідеї щодо «формули миру» українська влада має намір представити на першу річницю російського вторгнення 24 лютого або близько до цієї дати.

Джерело: AP