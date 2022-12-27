Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине арестовали подпольные склады железной руды российского олигарха Усманова

В Украине арестовали подпольные склады железной руды российского олигарха Усманова

27 дек 2022, 15:22
999

Служба безпеки України повідомляє про арешт «майна російського олігарха майже на 2 млрд грн» (еквівалент 55 млн дол.).





Йдеться про українську залізну руду, 160 тис. тонн якої було виявлено на «підпільних складах росії», розташованих «на території кількох морських портів України».

В Україні арештували підпільні склади залізняка російського олігарха Усманова, фото - В.Глагола

Встановлено, що знайдена партія залізняку належить компанії російського олігарха, що входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля Алішера Усманова, — йдеться у повідомленні СБУ.

За інформацією силового відомства, руду намагалися нелегально вивезти до росії, щоб там передати на потреби військово-промислового комплексу «для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань», але здійсненню цих планів завадили оперативники, які заарештували сировину.

В Україні арештували підпільні склади залізняка російського олігарха Усманова, фото - В.Глагола

У травні Україна ухвалила закон, що дозволяє конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб, які своїми діями створили «істотну загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України».

Конфіскація може бути застосована лише у період воєнного стану за умови, що на майно фізичної чи юридичної особи, яка потрапила під санкції, накладено арешт.

В Україні арештували підпільні склади залізняка російського олігарха Усманова, фото - В.Глагола

На початку вересня український суд уже скористався цією нормою, конфіскувавши майно російського мільярдера Євгена Євтушенкова.

Усманов після вторгнення росії в Україну перебуває під санкціями Великої Британії (і, за даними ВВС, володіє там розкішною нерухомістю), Євросоюзу та США. У 2019 році він потрапив до топ-10 найбагатших людей Британії.

алішер усманов

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров