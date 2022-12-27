В Україні арештували підпільні склади залізняка російського олігарха Усманова (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n178240-v-ukrayini-areshtuvaly-pidpilni-sklady-zaliznyaka-rosiyskogo-oligarha-usmanova-foto.html

Ракурс

Служба безпеки України повідомляє про арешт «майна російського олігарха майже на 2 млрд грн» (еквівалент 55 млн дол.).

Йдеться про українську залізну руду, 160 тис. тонн якої було виявлено на «підпільних складах росії», розташованих «на території кількох морських портів України».

Встановлено, що знайдена партія залізняку належить компанії російського олігарха, що входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Кремля Алішера Усманова, — йдеться у повідомленні СБУ.

За інформацією силового відомства, руду намагалися нелегально вивезти до росії, щоб там передати на потреби військово-промислового комплексу «для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань», але здійсненню цих планів завадили оперативники, які заарештували сировину.

У травні Україна ухвалила закон, що дозволяє конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб, які своїми діями створили «істотну загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України».

Конфіскація може бути застосована лише у період воєнного стану за умови, що на майно фізичної чи юридичної особи, яка потрапила під санкції, накладено арешт.

На початку вересня український суд уже скористався цією нормою, конфіскувавши майно російського мільярдера Євгена Євтушенкова.

Усманов після вторгнення росії в Україну перебуває під санкціями Великої Британії (і, за даними ВВС, володіє там розкішною нерухомістю), Євросоюзу та США. У 2019 році він потрапив до топ-10 найбагатших людей Британії.