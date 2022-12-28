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Ракурс
Укрепления оккупантов в Крыму. Фот: ГУР

Укрепления оккупантов в Крыму показали на спутниковых фото

28 дек 2022, 20:17
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Російські окупанти готуються обороняти український Крим, який захопили у 2014 році.





Супутники зафіксували, як окупанти окопуються на півдні півострова. Знімки у мережі опублікував швейцарський OSINT-аналітик Бенджамін Пітт. Про це 28 грудня повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Зазначається, що на світлинах можуть бути вказані місця розташування ворожих траншей біля станції радіолокації в районі селища Лазурне, що в південній частині Криму.

Укріплення окупантів в Криму показали на супутникових фото: «Оперативний ЗСУ»

Нагадаємо, у грудні воєнна розвідка України повідомляла, що російські військові намагаються додатково укріпити берегову лінію, бо бояться висадки українського десанту. Зокрема, вздовж берега поблизу села Молочне в Сакському районі ворог обладнує мережу мінних загороджень, окопів та траншей. Крім того, противник додатково встановлює так звані зуби дракона. Це ряди бетонних пірамідок, які нібито мають зупинити просування важкої техніки.

Источник: Ракурс


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