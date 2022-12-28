Укріплення окупантів в Криму. Фот: ГУР

https://racurs.ua/ua/n178284-ukriplennya-okupantiv-v-krymu-pokazaly-na-suputnykovyh-foto.html

Ракурс

Російські окупанти готуються обороняти український Крим, який захопили у 2014 році.

Супутники зафіксували, як окупанти окопуються на півдні півострова. Знімки у мережі опублікував швейцарський OSINT-аналітик Бенджамін Пітт. Про це 28 грудня повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Зазначається, що на світлинах можуть бути вказані місця розташування ворожих траншей біля станції радіолокації в районі селища Лазурне, що в південній частині Криму.

Нагадаємо, у грудні воєнна розвідка України повідомляла, що російські військові намагаються додатково укріпити берегову лінію, бо бояться висадки українського десанту. Зокрема, вздовж берега поблизу села Молочне в Сакському районі ворог обладнує мережу мінних загороджень, окопів та траншей. Крім того, противник додатково встановлює так звані зуби дракона. Це ряди бетонних пірамідок, які нібито мають зупинити просування важкої техніки.