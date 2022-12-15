ЗСУ просунулися біля Кремінної і змусили росіян зміцнювати оборону Криму - Генштаб

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Українська армія змогла просунутися на 1,5 км у районі села Діброва на Луганщині. Воно розташоване на захід від міста Кремінна.

Успішні дії українських військ на півдні та в Чорноморській операційній зоні змусили російських окупантів вдатися до посилення оборони захопленого Кримського півострова. Про це на брифінгу 15 грудня повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

На території Криму ворог посилено окопується, будує інженерні загородження та фортифікаційні споруди, зокрема із залученням цивільних компаній, сказав представник Генштабу.

Громов також розповів, що російські війська намагаються прорвати оборону українців у районі села Верхньокамʼянське на Донеччині, щоб обійти селище Білогорівка на Луганщині і витиснути звідти Сили оборони України.

За словами Громова, успіхи української армії змусили російський генштаб змінити свої плани щодо війни в Україні.

У найближчій перспективі основні зусилля ворога будуть зосереджені на виконанні стратегічного завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями, — сказав представник Генштабу ЗСУ.

У ранковому зведенні 15 грудня Генштаб повідомляв, що російські війська зосереджують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись водночас покращити тактичне становище ще на трьох — під Куп’янськом, Лиманом та на Запоріжжі.

На інших напрямках росіяни обороняються, повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За минулу добу відбито атаки росіян у Донецькій області: Верхньокам’янське, Яків, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка.