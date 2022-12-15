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Ракурс
Росіяни штурмують Бахмут та Авдіївку і покращують позиції на трьох напрямках

Росіяни штурмують Бахмут та Авдіївку і покращують позиції на трьох напрямках (КАРТА)

15 гру 2022, 08:51
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Російські війська зосереджують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись водночас покращити тактичне становище ще на трьох — під Куп’янськом, Лиманом та на Запоріжжі.





На інших напрямках росіяни обороняються, повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ.

Крім того, окупаційна влада проводить роботи щодо перемикання Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи рф.

За минулу добу відбито атаки росіян у Донецькій області: Верхньокам’янське, Яків, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка.

Війна в Україні, 15 грудня, карта - ISW

Повідомляється, що російські війська примусово евакуювали населення острова Великий Потьомкінський поблизу Херсона. Це перше офіційне підтвердження інформації, що противник увійшов на цей острів (що раніше говорили неофіційно).

Війна в Україні, 15 грудня, карта - ISW

46 бригада ЗСУ 14 грудня вибила окупантів з декількох кварталів Бахмута. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Олександр Погребиський.

Президент відмітив 46-ту бригаду, це моя бригада де я проходжу службу. Ми вчора контратакували позиції ворога і вибили його з декількох кварталів Бахмута. Тепер його там немає. Буквально ще два дні тому вони зайняли ці позиції. Нам була поставлена задача вибити ворога з цих позицій, завдання було виконано десантно-штурмовими військами, — сказав Погребиський в ефірі каналу «Київ».

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, відновити наступ у найближчі місяці російським терористам буде простіше на двох напрямках — уздовж кордону Харків-Луганськ на північному сході України або в Донецькій області.

Війна в Україні, 15 грудня, карта - ISW

Джерело: Ракурс


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