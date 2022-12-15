Россияне штурмуют Бахмут и Авдеевку и улучшают позиции на трех направлениях

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Російські війська зосереджують наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись водночас покращити тактичне становище ще на трьох — під Куп’янськом, Лиманом та на Запоріжжі.

На інших напрямках росіяни обороняються, повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ.

Крім того, окупаційна влада проводить роботи щодо перемикання Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи рф.

За минулу добу відбито атаки росіян у Донецькій області: Верхньокам’янське, Яків, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка.

Повідомляється, що російські війська примусово евакуювали населення острова Великий Потьомкінський поблизу Херсона. Це перше офіційне підтвердження інформації, що противник увійшов на цей острів (що раніше говорили неофіційно).

46 бригада ЗСУ 14 грудня вибила окупантів з декількох кварталів Бахмута. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Олександр Погребиський.

Президент відмітив 46-ту бригаду, це моя бригада де я проходжу службу. Ми вчора контратакували позиції ворога і вибили його з декількох кварталів Бахмута. Тепер його там немає. Буквально ще два дні тому вони зайняли ці позиції. Нам була поставлена задача вибити ворога з цих позицій, завдання було виконано десантно-штурмовими військами, — сказав Погребиський в ефірі каналу «Київ».

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, відновити наступ у найближчі місяці російським терористам буде простіше на двох напрямках — уздовж кордону Харків-Луганськ на північному сході України або в Донецькій області.