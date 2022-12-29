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Рашисты ударили под Новый год – в Украине новая ракетная атака
Рашисты ударили под Новый год — в Украине новая ракетная атакаhttps://racurs.ua/n178294-rashisty-udarili-pod-novyy-god-v-ukraine-novaya-raketnaya-ataka.htmlРакурс
Ракетний удар по Україні завдали російські терористи 30 грудня. В Офісі президента повідомили, що ворог випустив понад 120 ракет.
Повідомляється про вибухи у Львові, Житомирській, Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській та Одеській областях.
У Києві також чули вибухи, столична влада заявила про роботу системи протиповітряної оборони. Віталій Кличко підтвердив кілька вибухів у столиці.
Згодом влада повідомила, що у столиці уламки збитої ракети пошкодили приватну будівлю. в Дарницькому районі (дачний масив в районі Осокорок) та припаркований поруч автомобіль. Інформація по постраждалих уточнюється.
Над Сумською областю збили ворожу ракету, повідомило оперативне командування «Північ».
Над Чорним морем збили 5 ракет, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
В Кривому Розі через можливість ракетного удару превентивно відключили електроенергію, а у Харкові 30 грудня не працює метро.
Оперативне командування «Південь» повідомило, що в Чорне море на бойове чергування вийшли два надводні ракетоносії, готуючись запустити 16 крилатих ракет «Калібр».
Увечері 29 грудня та у ніч проти 30 грудня росіяни запустили велику кількість іранських дронів по Харкову.
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