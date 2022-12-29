Рашисти вдарили під Новий рік - в Україні нова ракетна атакаРашисти вдарили під Новий рік - в Україні нова ракетна атака

https://racurs.ua/ua/n178294-rashysty-vdaryly-pid-novyy-rik-v-ukrayini-nova-raketna-ataka.html

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Ракетний удар по Україні завдали російські терористи 30 грудня.

Повідомляється про вибухи у Львові, Житомирській, Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській та Одеській областях.

У Києві також чули вибухи, столична влада заявила про роботу системи протиповітряної оборони. Віталій Кличко підтвердив кілька вибухів у столиці.

Згодом влада повідомила, що у столиці уламки збитої ракети пошкодили приватну будівлю. в Дарницькому районі (дачний масив в районі Осокорок) та припаркований поруч автомобіль. Інформація по постраждалих уточнюється.

Над Сумською областю збили ворожу ракету, повідомило оперативне командування «Північ».

Над Чорним морем збили 5 ракет, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

В Кривому Розі через можливість ракетного удару превентивно відключили електроенергію, а у Харкові 30 грудня не працює метро.

Оперативне командування «Південь» повідомило, що в Чорне море на бойове чергування вийшли два надводні ракетоносії, готуючись запустити 16 крилатих ракет «Калібр».

Увечері 29 грудня та у ніч проти 30 грудня росіяни запустиливелику кількість іранських дронів по Харкову.