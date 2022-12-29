Військові відзвітували про нову відбиту атаку "Шахедами"

https://racurs.ua/ua/n178290-viyskovi-vidzvituvaly-pro-nichnu-vidbytu-ataku-shahedamy.html

Ракурс

У ніч проти 30 грудня російські загарбники запустили 13 іранських дронів для удару по енергетичній інфраструктурі Харкова. 11 з них збили підрозділи Сил оборони України.

Крім того, увечері в середу командування «Схід» повітряних сил України повідомляло, що над Дніпропетровською областю було збито п’ять безпілотників — імовірно «Шахедів» іранського виробництва.

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім повідомляв, що ще два безпілотники пролетіли ввечері в середу повз Первомайськ, місто на півночі області, у бік сусідньої Умані

За даними Генштабу, 27 грудня в районах населених пунктів Токмак, Титове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ Запорізької області росіяни втратили три одиниці військової техніки різного типу, командний пункт, вузол зв’язку та близько 230 військовослужбовців пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється.