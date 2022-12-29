Ракета прилетела в дом на Прикарпатье и чудом не взорвалась

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Ракурс

Ракета прилетіла в будинок у селі Івано-Франківської області і дивом не вибухнула.

Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає. Цинізму росіян немає меж, — підписав фото у себе в Телеграм заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

За оцінками української влади, 29 грудня під час нового масованого обстрілу по Україні випущено понад 120 ракет.

Про це, зокрема, написав радник Офісу президента Михайло Подоляк.