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Белорусские паблики сообщают, что в Брестской области упали обломки от ракеты, похожей на С-300

Белорусские паблики сообщают, что в Брестской области упали обломки от ракеты, похожей на С-300 (ФОТО)

29 дек 2022, 12:51
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У Брестській області білорусі впала ракета.





Моніторингова група «Беларускі Гаюн» пише, що, судячи зі знімків, знайшли частину ракети від ЗРК С-300.

Білоруські пабліки повідомляють, що в Брестській області впали уламки від ракети, що схожа на С-300

Білоруські пабліки повідомляють, що в Брестській області впали уламки від ракети, що схожа на С-300

Сьогодні росіяни використовували С-300 для ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Українська ППО також має ці ЗРК, тому наразі невідомо, кому належить ракета.

Місце знахідку — неподалік кордону з Волинською областю. Тут сьогодні оголошували повітряну тривогу, але про влучання чи знищені ракети росіян не повідомлялося.

Источник: Ракурс


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