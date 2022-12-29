Белорусские паблики сообщают, что в Брестской области упали обломки от ракеты, похожей на С-300

https://racurs.ua/n178302-belorusskie-pabliki-soobschaut-chto-v-brestskoy-oblasti-upali-oblomki-ot-rakety-pohojey-na-s-300.html

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У Брестській області білорусі впала ракета.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» пише, що, судячи зі знімків, знайшли частину ракети від ЗРК С-300.

Сьогодні росіяни використовували С-300 для ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Українська ППО також має ці ЗРК, тому наразі невідомо, кому належить ракета.

Місце знахідку — неподалік кордону з Волинською областю. Тут сьогодні оголошували повітряну тривогу, але про влучання чи знищені ракети росіян не повідомлялося.