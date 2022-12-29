Білоруські пабліки повідомляють, що в Брестській області впали уламки від ракети, що схожа на С-300

https://racurs.ua/ua/n178302-biloruski-pabliky-povidomlyaut-scho-v-brestskiy-oblasti-vpaly-ulamky-vid-rakety-scho-shoja.html

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У Брестській області білорусі впала ракета.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» пише, що, судячи зі знімків, знайшли частину ракети від ЗРК С-300.

Сьогодні росіяни використовували С-300 для ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Українська ППО також має ці ЗРК, тому наразі невідомо, кому належить ракета.

Місце знахідку — неподалік кордону з Волинською областю. Тут сьогодні оголошували повітряну тривогу, але про влучання чи знищені ракети росіян не повідомлялося.