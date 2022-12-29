Минск отреагировал на найденную вблизи границы с Украиной ракету С-300

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Влада білорусі заявила, що на території країни впала українська ракета.

За повідомленням державного інформагенства БЕЛТА, між 10.00 та 11.00 з території України на територію білорусі «зафіксовано падіння української ракети комплексу C-300».

Місце падіння в повідомленні білорусів не уточнюється. Пропагандисти російського ТАРС пишуть, що це начебто населений пункт Іваново у Брестській області). Білоруси також не вказують, чи є постраждалі внаслідок падіння.

Згодом у міноборони білорусі повідомили, що ракета, яка впала на територію Янівського району, була збита засобами ППО.

Сьогодні в районі 10 годин силами військ протиповітряної оборони було вражено повітряну мету. Її уламки виявлено на сільськогосподарському полі у районі села Горбаха Іванівського району Брестської області. Попередньо встановлено, що уламки належать зенітній керованій ракеті С-300, яка випущена з території України, — йдеться у заяві білоруського міноборони.

За інформацією БЕЛТА, силовики розглядали спочатку дві основні версії причин інциденту: «заліт ракети на територію білорусі, аналогічний до недавнього інциденту в Польщі, коли ракета полетіла не в той бік» і «ракета збита внаслідок роботи систем ППО білорусі».

Нагадаємо, що у польському селі Пшеводув за сім кілометрів від кордону з Україною ракети впали в листопаді. Розслідування інциденту ще не завершено, однак, за словами президента Польщі Анджея Дуда, ніщо не вказує на навмисний характер падіння ракети на території країни. Він назвав те, що сталося «нещасним випадком».

Декілька разів залишки ракет падали поблизу Молдови, а також на території цієї країни.