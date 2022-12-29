Беларусь вызвала посла Украины из-за падения ракеты в Брестской области

https://racurs.ua/n178314-belarus-vyzvala-posla-ukrainy-iz-za-padeniya-rakety-v-brestskoy-oblasti.html

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Міністерство закордонних справ підконтрольної росії білорусі викликало українського посла Ігоря Кизиму та вручило йому ноту через «падіння української ракети на території білорусі». Ще вранці, коли армія воєнних злочинців рф здійснювала масовану ракетну атаку на Україну, міноборони білорусі заявило, що над територією країни білоруські сили ППО збили ракету комплексу С-300, нібито випущену з нашої території.

За даними білоруської пропаганди, ракета С-300 впала в полі в Іванівському районі неподалік села Горбаха. Влада режиму диктатора олександра лукашенка стверджує, що вона українська. Помічник глави міноборони білорусі з питань міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко заявив, що «розслідування» показало, що уламки належать зенітній ракеті С-300, яка була запущена з України.