Рашисты атаковали «шахидами» Киев — повреждено админздание

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Дрон-камикадзе Shahed-136, фото: Publika.md
Рашисты атаковали «шахидами» Киев — повреждено админзданиеhttps://racurs.ua/n178328-rashisty-atakovali-shahidami-kiev-povrejdeno-adminzdanie.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 грудня, атакували Київ іранськими БПЛА «Shahed».
У повітряному просторі столиці було зафіксовано п’ять ворожих безпілотників. Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.
Зазначається, що сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей.
Один з баражуючих боєприпасів «Shahed» влучив у адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці, внаслідок чого будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон, — повідомив очільник КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо, вчора, 29 грудня, рашисти здійснили чергову масштабну ракетну атаку по Україні. Зокрема, на Києвом були знищені 16 ворожих ракет.
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