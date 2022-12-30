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Ракурс
Дрон-камикадзе Shahed-136, фото: Publika.md

Рашисты атаковали «шахидами» Киев — повреждено админздание

30 дек 2022, 08:29
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 30 грудня, атакували Київ іранськими БПЛА «Shahed».





У повітряному просторі столиці було зафіксовано п’ять ворожих безпілотників. Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей.

Один з баражуючих боєприпасів «Shahed» влучив у адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці, внаслідок чого будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон, — повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, вчора, 29 грудня, рашисти здійснили чергову масштабну ракетну атаку по Україні. Зокрема, на Києвом були знищені 16 ворожих ракет.

Источник: Ракурс


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