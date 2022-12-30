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У міноборони білорусі заявили, що розглядають дві версії причин нещодавнього інциденту з виявлення зенітної ракети на одному з полів на території країни.
У відомстві стверджують, що цю ракету збили білоруські сили ППО, вона нібито прилетіла з боку України. Про це йдеться в оприлюдненій прес-службою відомства заяві начальника зенітних ракетних військ білорусі Кирила Казанцева.
За його словами, розглядаються такі версії причин падіння ракети:
- «ненавмисний пуск зенітної керованої ракети через низьку навченість розрахунку» або «несправність ракети»;
- «навмисна провокація ЗСУ».
Нагадаємо, 29 грудня білоруські пропагандистські ЗМІ заявили про падіння в полі на території білорусі ракети С-300, яку нібито випустили з України.
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