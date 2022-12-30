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Ракурс
Диктатор олександр лукашенко і білорусі військові, фото: «Фокус»

Про «навмисну провокацію» з боку ЗСУ заговорили в міноборони білорусі

30 гру 2022, 11:41
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У міноборони білорусі заявили, що розглядають дві версії причин нещодавнього інциденту з виявлення зенітної ракети на одному з полів на території країни.





У відомстві стверджують, що цю ракету збили білоруські сили ППО, вона нібито прилетіла з боку України. Про це йдеться в оприлюдненій прес-службою відомства заяві начальника зенітних ракетних військ білорусі Кирила Казанцева.

Зенітна ракета, яка нібито впала у білорусі, фото: Nexta

За його словами, розглядаються такі версії причин падіння ракети:

  • «ненавмисний пуск зенітної керованої ракети через низьку навченість розрахунку» або «несправність ракети»;
  • «навмисна провокація ЗСУ».

Нагадаємо, 29 грудня білоруські пропагандистські ЗМІ заявили про падіння в полі на території білорусі ракети С-300, яку нібито випустили з України.

Джерело: Ракурс


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