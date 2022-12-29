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Вертольоти, ракети і літаки - що падало у білорусі за час війни, нагадали ЗМІ
Вертольоти, ракети і літаки — що падало у білорусі за час війни, нагадали ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n178322-vertoloty-rakety-i-litaky-scho-padalo-u-bilorusi-za-chas-viyny-nagadaly-zmi.htmlРакурс
Уламки ракети від ЗРК «С-300» 29 грудня нібито були виявлені біля білоруського села Горбаха в Іванівському районі Брестської області. Водночас моніторингова група «Беларускі Гаюн» вирішила нагадати, що падало на території білорусі за 10 місяців повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Зокрема, йдеться про наступні події:
2 березня — під Рогачовом (Гомельська область) впав вертоліт Повітряно-космічних сил рф, який повертався з України;
10 березня — під Лунінцем у заболоченій місцевості розбився і згорів Су-34 ПКС рф;
31 березня — під Іваново Брестської області було збито безпілотник армії росії;
4 квітня — вертоліт ПКС рф міг бути збитий на Гомельщині. Пілот вертольота після зльоту з «Зябрівки» відхилився від курсу на рф;
7 квітня — у Добрушському районі впав або був збитий вертоліт. Борт рухнув за кілька кілометрів після перетину кордонів білорусі з Україною та рф — «Три сестри», в районі сіл Нивки, Червоний Камінь та Круговець-Калініно;
7 квітня — під Давид-Містечком Брестської області впала тактична дозвукова протикорабельна ракета Х-35УЕ;
29 грудня — у Брестській області біля села Горбаха впала ракета від ЗРК «С-300».
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