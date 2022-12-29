Україна готова розслідувати нібито падіння ракети в білорусі – Міноборони

https://racurs.ua/ua/n178319-ukrayina-gotova-rozsliduvaty-nibyto-padinnya-rakety-v-bilorusi-minoborony.html

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Міністерство оборони готове до проведення в Україні розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над білоруссю і запросити до участі експертів з країн, які не пов’язані підтримкою росії.

Українській стороні відомі відчайдушні й наполегливі прагнення кремля втягнути білорусь у свою агресивну війну проти України. Українська сторона не виключає й свідомої провокації з боку держави-терориста росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією білорусі, — вказали в оборонному відомстві.

В Міноборони підсумували, що залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, Україна готова до проведення об'єктивного розслідування інциденту, який стався сьогодні у повітряному просторі білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару рф.

Нагадаємо, 29 грудня білоруські пропагандистські ЗМІ заявили про падіння ракети С-300 в полі на території білорусі. Мінськ стверджує, що ракету випустили з України.

У четвер москва здійснила масований ракетний обстріл мирних міст України. За попередніми оцінками, територія України була атакована крилатими ракетами типу Х-101/Х-555, «Калібр», Х-22 та Х-32, протирадіолокаційними ракетами Х-31П, а також дронами Shahed-131/136. Всього було застосовано понад 11 дронів та 69 крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, літаків Ту-22М3 і кораблів чорноморського флоту рф.

Внаслідок ракетних ударів руйнувань зазнали понад 18 житлових будинків, 10 об'єктів критичної інфраструктури у 10 областях.