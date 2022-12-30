В «Дії» прошло голосование по поводу празднования Рождества

https://racurs.ua/n178338-kogda-prazdnovat-rojdestvo-obnarodovany-rezultaty-oprosa-v-diyi.html

Ракурс

У «Дії» завершилося проведення опитування про дату святкування Різдва.

Про це сьогодні, 30 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В результати відповіді розподілилися так:

дату 25 грудня підтримала найбільша кількість українців, що проголосували — 58,99% (903 тис. 265 голосів);

дату 7 січня підтримали 25,48% (390 тис. 125 голосів);

святкування в обидві дати підтримали 12,59% (192 тис. 788 голосів);

не святкують Різдво 2,94% опитаних.

За словами Федорова, це опитування стало одним із наймасовіших — за тиждень отримано понад 1,5 голосів.