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Ракурс
У «Дії» відбулося голосування з приводу дати святкування Різдва

Коли святкувати Різдво — оприлюднено результати опитування в «Дії»

30 гру 2022, 14:37
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У «Дії» завершилося проведення опитування про дату святкування Різдва.





Про це сьогодні, 30 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В результати відповіді розподілилися так:

  • дату 25 грудня підтримала найбільша кількість українців, що проголосували — 58,99% (903 тис. 265 голосів);
  • дату 7 січня підтримали 25,48% (390 тис. 125 голосів);
  • святкування в обидві дати підтримали 12,59% (192 тис. 788 голосів);
  • не святкують Різдво 2,94% опитаних.

За словами Федорова, це опитування стало одним із наймасовіших — за тиждень отримано понад 1,5 голосів.

Наступного року готуємо ще більше опитувань у Дії, — додав міністр.

Джерело: Ракурс


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