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У «Дії» відбулося голосування з приводу дати святкування Різдва
Коли святкувати Різдво — оприлюднено результати опитування в «Дії»https://racurs.ua/ua/n178338-koly-svyatkuvaty-rizdvo-opryludneno-rezultaty-opytuvannya-v-diyi.htmlРакурс
У «Дії» завершилося проведення опитування про дату святкування Різдва.
Про це сьогодні, 30 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
В результати відповіді розподілилися так:
- дату 25 грудня підтримала найбільша кількість українців, що проголосували — 58,99% (903 тис. 265 голосів);
- дату 7 січня підтримали 25,48% (390 тис. 125 голосів);
- святкування в обидві дати підтримали 12,59% (192 тис. 788 голосів);
- не святкують Різдво 2,94% опитаних.
За словами Федорова, це опитування стало одним із наймасовіших — за тиждень отримано понад 1,5 голосів.
Наступного року готуємо ще більше опитувань у Дії, — додав міністр.
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