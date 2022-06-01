Стали відомі результати опитування про легалізацію обігу зброї в Україні. Фото: zbroya.info

https://racurs.ua/ua/n171259-legalizaciyi-obigu-zbroyi-v-ukrayini-staly-vidomi-rezultaty-opytuvannya.html

Ракурс

Опитування щодо володіння зброєю в Україні показало, що більшість українців виступають за легалізацію обігу зброї.

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Більше половини українців підтримали ідею запровадження права на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами. За таку ініціативу виступили 59% опитаних громадян. Про це свідчить соціологічне опитування, яке було проведе у застосунку «Дія».

За тиждень часу в опитуванні взяли участь 1 млн 726 тис. 452 українців. Ці дані свідчать, що 59% громадян вважають, що всі українці, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет та вільно носити його з собою в громадських місцях.

А 22% респондентів упевнені, що пістолети категорично не повинні бути в обігу серед цивільного населення. Ще 19% опитаних не проти того, щоб пістолетами володіли всі охочі, які відповідатимуть законодавству. При цьому використовувати таку зброю можна лише в тирах або на стрільбищах, але не носити з собою.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект № 5708 про цивільний обіг зброї. Перед другим читанням законодавці планують подати до нього правки, спрямовані на надання українцям права володіння короткоствольною зброєю.