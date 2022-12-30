Экс-президент ФРГ раскритиковал немецкий пацифизм из-за войны в Украине

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У війні, яку розв’язала росія в Україні, явно є агресор і жертва, тож це не той випадок, коли в конфлікті винні обидва.

Таку заяву зробив колишній президент Німеччини Йоахім Гаук, виступаючи на зустрічі молоді християнської екуменічної громади у Ростоку. Він наголосив, що єдино правильною політикою в такій ситуації є «підтримка жертви».

Політика пацифізму, яка не наважується стати на чийсь бік, навіть коли жертви і злочинці чітко впізнавані, незрозуміла мені ні з етичної, ні з релігійної точки зору, — сказав Гаук.

У цьому контексті він подякував нинішньому уряду ФРН за те, що він зайняв чітку позицію щодо війни в Україні, а також висловив упевненість у тому, що Німеччина «могла б робити більше, щоб допомогти жертвам нападів.

Раніше Гаук закликав не піддаватися на погрози з боку росії та розширювати підтримку, яку Україна надає

Сьогодні у Німеччині традиційно проходить день пам’яті жертв воєн та державного насильства, Всенародний День скорботи (День народної жалоби).

У своєму виступі з нагоди цього дня колишній президент ФРН Йоахім Гаук заявив, що попри ядерний арсенал росії Німеччина має розширити свою підтримку України, не піддаватися загрозам. За його словами, необхідно «зробити все можливе, щоб покласти край кривавій діяльності Путіна».