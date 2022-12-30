Расчеты гаубиц М777 начали использовать специальные защитные сетки

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Українські розрахунки американських гаубиць М777 почали використовувати на фронті спеціальні захисні сітки.

Екрани-сітки розгортаються над гаубицею і призначені для перехоплення баражуючих боєприпасів або вибухових речовин, які скидаються з безпілотників.

«Мілітарний» пише, що Кром Пьєр, який оприлюднив фотографії з цими екранами-сітками, розповів, що вони використовуються на Бахмутському напрямку. Зокрема ці сітки отримали артилеристи 55 окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ».

Повідомляється, що в сітці використовують міцний капроновий шнур та сталевий дріт.

ВОГ-17 витримає точно, але ж росіяни кидають гранати Ф-1. Ф-1 сітка точно не пропустить, площа велика у неї. Ну і так, краще ніж нічого, — розповідають військові.

У ході російсько-української війни активну роль відіграють безпілотники, які переробляють для скидання різних вибухових речовин. Найчастіше на позиції скидають гранати, які переробляють під авіаційні боєприпаси.

Також сторони застосовують баражуючі боєприпаси («дрони-камікадзе»), які мають інтегровану бойову частину, що спрацьовує при влучанні у ціль.

Армія рф активно застосовує проти української артилерії баражуючі боєприпаси «ZALA ЛАНЦЕТ». Комплекс «ZALA ЛАНЦЕТ» здатний уражати цілі у радіусі до 40 км.