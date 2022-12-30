Город полный - население Киева достигло довоенных показателей

https://racurs.ua/n178353-gorod-polnyy-naselenie-kieva-dostiglo-dovoennyh-pokazateley.html

Ракурс

Зараз у Києві живе 3,6 млн людей — це майже стільки ж, скільки до повномасштабного вторгнення.

До 24 лютого в столиці проживали 3,8 млн людей, у березні їхня кількість становила менше 1 млн. Сьогодні значна частина мешканців Києва — 300 тис. жителів є біженцями з інших регіонів країни.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю Spiegel.

Ми рахуємо, скільки мобільних телефонів у користуванні, — пояснив мер столиці методологію розрахунку чисельності населення Києва.

Нагадаємо, різниця між кількістю українців, що виїхали та не повернулись з-за кордону за 11 місяців 2022 року, складає 2 млн 211 тис. 615 осіб. Блекаути та обстріли військами рф енергоінфраструктури збільшили кількість українських біженців на 2%.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Прикордонної служби України.

Кількість українців, що виїхали та ще не повернулись в Україну, дещо зросла після початку масованих обстрілів інфраструктури та відключень електроенергії. Якщо ще у вересні 2022-го додому поверталось більше людей, аніж виїжджало, то у жовтні та листопаді ситуація змінилась.