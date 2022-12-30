Кабмин продлил бронирование военнообязанных в условиях военного положения

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про автоматичне продовження терміну дії бронювання військовозобовʼязаних в умовах воєнного стану ще на три місяці.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм повідомив про підсумки завершального у 2022 році засіданні уряду. Серед іншого внесено зміни до постанови КМУ від 04.11.2022 N 1259 «Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації».

Передбачено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 03.03.2022 N 194 «Деякі питання бронювання військовозобовʼязаних в умовах правового режиму воєнного стану», та строки дії яких не закінчилися, продовжуються автоматично на три місяці, — написав Мельничук.

Тим часом в Україні «заброньованим» чоловікам можуть дозволити виїжджати за кордон. З урахуванням проекту нової постанови про бронювання, окрема процедура «єВідрядження» втратила сенс, тому що заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів, повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

Йдеться про зміни до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які Верховна Рада ухвалила наприкінці листопада. Закон вже підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Хто має право на бронь:

держслужбовці, працівникі органів місцевого самоврядування.

працівники підприємств, яким встановлені мобілізаційні завдання.

працівники підприємств, які виробляють товари для потреб Сил оборони України.

працівники підприємств критичної інфраструктури.