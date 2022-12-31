Украинские военные выбили врага из Новоселовского. Фото: Генштаб

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Селище Новоселівське Коломийчиської об'єднаної територіальної громади Сватівського району Луганської області звільнили від російської окупації.

Українським військовим вдалося провести вдалий штурм. Спецпідрозділ KRAKEN та бійці 92-ї ОМБр при підтримці артилерії та важкої техніки увійшли в селище. У ході штурму противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів взяли у полон. Про це Луганська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Наразі селище контролюється українською армією, — наголосили в ОВА.

Населення селища за всеукраїнським переписом населення 2001 року становило 736 осіб.

Луганська ОВА також поширила відео роботи спецпідрозділу KRAKEN.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 30 грудня прокоментував ситуацію на фронті й заявив, що Сили оборони тримають позиції і є ділянки, де війська просуваються.