2023-й станет годом возвращения – новогоднее поздравление Зеленского

https://racurs.ua/n178392-2023-y-stanet-godom-vozvrascheniya-novogodnee-pozdravlenie-zelenskogo-video.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський за кілька хвилин до початку 1 січня виступив із 15-хвилинним новорічним привітанням.

Його записали в Києві на вулиці Банковій, перед будівлею президентської адміністрації.

У виступі Зеленський підсумував воєнний 2022 рік та побажав українцям перемоги у 2023 році — зі звільненням всієї території країни. Президент побажав українцям повернення — миру, територій, «нормальності», повернення біженців додому.

Ролик звернення був змонтований із багатьма пам’ятними відеофрагментами з року, що минув.

Цей рік почався 24 лютого. Різко. Рано. О четвертій годині. Було темно. Було гучно. Багатьом було складно, комусь — страшно. Минуло 311 днів. Нам усе ще може бути темно, гучно й складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік. 24 лютого ми прокинулись. Інші ми. Інший народ. Інші українці. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринт ілюзій. Ми побачили, хто є хто. На що здатні друзі, вороги, а головне — на що здатні ми самі. 24 лютого мільйони з нас зробили вибір. Не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба. Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023-й, рік. Але готові до всього. Нові здобутки? Ми будемо щасливі. Нові удари? Ми будемо непохитні. Продовження боротьби? Будемо битися. А коли переможемо — будемо обійматися. Нехай усе це принесе новий рік. Ми готові за це боротися. Ось чому кожен із нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Усі тут. Ми всі — це Україна. Слава Україні!