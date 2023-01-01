Как из артиллерии по ним лупили — «Шахеды» в новогоднюю ночь сбивали ЗРК NASAMS

https://racurs.ua/n178403-kak-iz-artillerii-po-nim-lupili-shahedy-v-novogodnuu-noch-sbivali-zrk-nasams.html

Ракурс

Іранські дрони 31 грудня — 1 січня знищувалися комплексами NASAMS, які українські військові освоїли лише декілька тижнів тому.

Такого досвіду застосування цього ЗРК, мабуть, ніхто не має. NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Як з артилерії ними лупили, — повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА: 13 у 2022-му і 32 — у 2023-му році.