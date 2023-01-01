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Ракурс
Як з артилерії по ним лупили - "Шахеди" у новорічну ніч збивали ЗРК NASAMS

Як з артилерії по них лупили — «Шахеди» у новорічну ніч збивали ЗРК NASAMS

1 січ 2023, 12:12
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Іранські дрони 31 грудня — 1 січня знищувалися комплексами NASAMS, які українські військові освоїли лише декілька тижнів тому.





Такого досвіду застосування цього ЗРК, мабуть, ніхто не має. NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Як з артилерії ними лупили, — повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА: 13 у 2022-му і 32 — у 2023-му році.

Джерело: Ракурс


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