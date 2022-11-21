NASAMS - круті, але їх мало, тому ППО витрачають на ціль по дві старі ракети - Повітряні сили

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Системи ППО NASAMS збивають фактично 100% крилатих ракет. Але їх не вистачає українським військовим, щоб ефективніше збивати цілі.

Про це 21 листопада повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Системи, які вже надано партнерами Україні, ефективно працюють в системі протиповітряної оборони. Маємо дві системи NASAMS, які, як і IRIS-T (наразі одна установка), вже проявили себе у протиповітряному бою. Фактично 100% влучання з цих комплексів. Це сучасні комплекси із гарною системою виявлення цілей, а також ракетами, які фактично стовідсотково знищують крилаті ракети ворога. Проблема у тому, що маємо мало цих систем, — розповів він під час брифінгу.

Ігнат наголосив на тому, що сьогодні протиповітряна оборона України — це не лише зенітно-ракетні комплекси повітряних сил та винищувачі, а ще й ППО сухопутних військ, військово-морських сил та інших сил оборони.

При цьому зенітним ракетним військам Повітряних сил ЗСУ інколи доводиться випускати дві застарілі ракети по одній сучасній російській крилатій цілі.

Зазвичай по повітряній цілі випускаються дві зенітні ракети, аби було більше шансів її знищити, — сказав Ігнат.