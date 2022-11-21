Норвегія підтримає Україну в купівлі газу на зиму на суму, еквівалентну майже 191 млн євро.

Міністр фінансів Норвегії Трюггві Шлагсволд Ведум підписав відповідну угоду. Підтримку у розмірі двох мільярдів норвезьких крон буде надано через Європейський банк реконструкції та розвитку.

Україна спеціально звернулася до Норвегії за підтримкою у закупівлях природного газу цієї зими, — йдеться у заяві Ведума.

Відповідний указ підписала й міністр закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт, повідомляє «Європейська правда».

Формальним отримувачем газу в Україні буде українська державна компанія «Нафтогаз».

Раніше повідомлялося, що уряд Норвегії готується внести близько 1,5 млрд норвезьких крон (близько 144 млн дол.) до Міжнародного фонду для України під керівництвом Великої Британії.

Перший транш оборонної допомоги Україні з боку норвезького уряду було використано для придбання безпілотників, обладнання для встановлення перешкод ворожим безпілотникам, а також артилерійських снарядів.

Норвегія забезпечує Європі близько 20% від її потреби у природному газі.