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У новорічну ніч Сили ППО знищили 45 «шахедів»
Повітряні сили порахували впольовані у новорічну ніч «шахеди»https://racurs.ua/ua/n178393-povitryani-syly-porahuvaly-vpolovani-u-novorichnu-nich-shahedy.htmlРакурс
У новорічну ніч сили української ППО знищили 45 БПЛА «Шахед». У Повітряних силах уранці 1 січня розповіли, що російські окупанти атакували Україну безпілотниками іранського виробництва «Shahed-131/136».
У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА.
Тринадцять «шахедів» приземлили ще у 2022 році і 32 — у 2023 році.
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