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Ракурс
У новорічну ніч Сили ППО знищили 45 «шахедів»

Повітряні сили порахували впольовані у новорічну ніч «шахеди»

1 січ 2023, 08:38
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У новорічну ніч сили української ППО знищили 45 БПЛА «Шахед». У Повітряних силах уранці 1 січня розповіли, що російські окупанти атакували Україну безпілотниками іранського виробництва «Shahed-131/136».





У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА.

Тринадцять «шахедів» приземлили ще у 2022 році і 32 — у 2023 році.

Зіпсувати свято українцям не вийшло! — так привітали українців Повітряні сили.

Джерело: Ракурс


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