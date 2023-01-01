У новорічну ніч Сили ППО знищили 45 «шахедів»

https://racurs.ua/ua/n178393-povitryani-syly-porahuvaly-vpolovani-u-novorichnu-nich-shahedy.html

Ракурс

У новорічну ніч сили української ППО знищили 45 БПЛА «Шахед». У Повітряних силах уранці 1 січня розповіли, що російські окупанти атакували Україну безпілотниками іранського виробництва «Shahed-131/136».

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА.

Тринадцять «шахедів» приземлили ще у 2022 році і 32 — у 2023 році.