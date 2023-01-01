У новорічну ніч над Київщиною збили десятки "шахедів"

https://racurs.ua/ua/n178391-u-novorichnu-nich-nad-kyyivschynou-zbyly-desyatky-shahediv-foto-video.html

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Росіяни у ніч на 1 січня здійснили нічну атаку на Київ та область. Тільки станом на 4.30 сили ППО знищили над столицею 32 ворожі повітряні цілі.

Тривога там тривала понад чотири години.

Збиті дрони «шахеди» падали на столицю. Уламки ракети пошкодили у Києв автомобіль — прилетіло у капот. Жертв і потерпілих немає.

Мер Кличко вночі повідомив про вибухи в Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

Очільник Нацполіції Київщини показав уламки дрона-камікадзе, який вночі летів на Київ. Росіяни залишили на ньому «привітання» з новим роком російською мовою. Його уламки впали на спортивному майданчику.

31 грудня московити обстріляли Київ ракетами.