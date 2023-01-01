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Ракурс
Бізнес і промисловість після атаки дронами поділилися струмом з населенням

Бізнес і промисловість після атаки дронами поділилися струмом з населенням

1 січ 2023, 11:38
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У новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13 масованої атаки дронами.





В Укренерго 1 січня розповіли, що додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості.

Енергетики закликають українців й надалі заощадливо споживати електроенергію.

Минула доба була складною для енергетиків. Після 11-ї масованої ракетної атаки 31 грудня, не досягнувши своєї глобальної цілі — залишити українців на Новий рік без електроенергії, ворог майже одразу завдав наступного удару. В новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13 масованої атаки дронами. Протиповітряна оборона Повітряних сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, загалом знищила 45 ударних БПЛА, — йдеться у повідомленні Укренерго.

Увечері 31 грудня на Одещині Укренерго тимчасово обмежила електропостачання. Після ракетних ударів 31 грудня також превентивно застосували обмеження у Харківській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях, а також в Житомирі, повідомляє Суспільне.

Це було необхідно для зменшення навантаження на енергосистему в разі влучання в інфраструктуру.

Джерело: Ракурс


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