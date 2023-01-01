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Не минуло й 10 років - Хорватія приєдналася до Шенгенської зони й увела євро
Не минуло й 10 років — Хорватія приєдналася до Шенгенської зони й увела євроhttps://racurs.ua/ua/n178401-ne-mynulo-y-10-rokiv-horvatiya-pryiednalasya-do-shengenskoyi-zony-y-uvela-ievro.htmlРакурс
Хорватія з 1 січня 2023 року приєдналася до Шенгенської зони. Вона стала 27-ю країною об'єднання відкритих кордонів.
У новорічну ніч Хорватія також попрощалась зі своєю валютою куною і стала 20-м членом єврозони.
Від сьогодні в Хорватії євро має стати офіційною валютою. Відповідно до місцевих законів виведення з обігу куни відбуватиметься до 31 липня 2023 року.
З вересня в країні почався перехід на ціни в євро і кунах, тоді цінники вказувались у двох валютах. В листопаді хорватський парламент схвалив перший в історії бюджет у євро.
Для перетину сухопутного кордону тепер не потрібно проходити контроль.
Міністр фінансів Хорватії Марко Приморац тоді пояснював, що запровадження євро «зміцнить нашу економіку, стане якорем стабільності, зробить нас більш стійкими й захищеними від зовнішніх шоків і криз, а також сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату».
Важливі переходи відбулися майже через 10 років після вступу країни в ЄС у 2013 році.
Приєднання Хорватії до Шенгенської зони дає змогу перетинати кордон між сусідніми державами без паспортного контролю. Водночас процедура передбачає більш суворий контроль на кордонах Хорватії з державами, які не входять до ЄС.
Я пишаюся тим, що менш ніж за десять років після приєднання до Європейського Союзу ми досягли ще однієї стратегічної мети, і від сьогодні Хорватія також стає членом єврозони! Це великий успіх для Хорватії в процесі, над яким ми всі разом працювали довго, віддано та наполегливо. Євро, друга за важливістю валюта у світі та міцна основа стабільності в ці неспокійні часи, стає нашою валютою. Як хорватські громадяни, так і підприємці отримають конкретні, прямі та постійні вигоди від вступу Хорватії до єврозони, оскільки ми додатково економічно та соціально інтегровані з найбільш розвиненою групою країн світу, забезпечуючи тим самим міцнішу основу для подальшого економічного розвитку Хорватії, — сказав з цього приводу Пріморац.
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