Не прошло и 10 лет – Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне и ввела евро

Хорватія з 1 січня 2023 року приєдналася до Шенгенської зони. Вона стала 27-ю країною об'єднання відкритих кордонів.

У новорічну ніч Хорватія також попрощалась зі своєю валютою куною і стала 20-м членом єврозони.

Від сьогодні в Хорватії євро має стати офіційною валютою. Відповідно до місцевих законів виведення з обігу куни відбуватиметься до 31 липня 2023 року.

З вересня в країні почався перехід на ціни в євро і кунах, тоді цінники вказувались у двох валютах. В листопаді хорватський парламент схвалив перший в історії бюджет у євро.

Для перетину сухопутного кордону тепер не потрібно проходити контроль.

Міністр фінансів Хорватії Марко Приморац тоді пояснював, що запровадження євро «зміцнить нашу економіку, стане якорем стабільності, зробить нас більш стійкими й захищеними від зовнішніх шоків і криз, а також сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату».

Важливі переходи відбулися майже через 10 років після вступу країни в ЄС у 2013 році.

Приєднання Хорватії до Шенгенської зони дає змогу перетинати кордон між сусідніми державами без паспортного контролю. Водночас процедура передбачає більш суворий контроль на кордонах Хорватії з державами, які не входять до ЄС.