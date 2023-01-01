Зеленский и Нетаньяху разочарованы разговором о ПВО - Аxios

https://racurs.ua/n178404-zelenskiy-i-netanyahu-razocharovany-razgovorom-o-pvo-axios.html

Ракурс

Володимир Зеленський нібито невдало поговорив телефоном із прем'єром Ізраїлю Беньміяном Нетаньяху.

Той просив, щоб Україна не голосувала за резолюцію Генасамблеї ООН про палестинські території, а Зеленський в обмін на це хотів почути готовність нового уряду Ізраїлю змінити підхід щодо надання ППО.

Нетаньяху не сказав нічого конкретного, тому Україна взагалі не брала участі в голосуванні. В Ізраїлі непублічно говорять, що розчаровані такою позицією України.

Початок відносин нового прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху з українським президентом Володимиром Зеленським не вийшов оптимістичним, — робить висновок видання Axios.

Дзвінок відбувся напередодні 2023 року.

Зеленський вирішив, що ми не будемо присутні на голосуванні, щоб дати шанс стосункам із Нетаньяху, — цитує видання слова анонімного українського чиновника.

Axios пише, що Нетаньяху з приводу зброї нічого конкретного не сказав, хоч і пообіцяв обговорити прохання Зеленського у майбутньому.

Обидва лідери не були задоволеними і не отримали те, що хотіли, — констатував співрозмовник видання.

Нагадаємо, Нетаньяху та Зеленський зустрічалися у серпні 2019 року у Києві.