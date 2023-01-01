Зеленський і Нетаньяху розчаровані розмовою про ППО - Аxios

https://racurs.ua/ua/n178404-zelenskyy-i-netanyahu-rozcharovani-rozmovou-pro-ppo-axios.html

Ракурс

Володимир Зеленський нібито невдало поговорив телефоном із прем'єром Ізраїлю Беньміяном Нетаньяху.

Той просив, щоб Україна не голосувала за резолюцію Генасамблеї ООН про палестинські території, а Зеленський в обмін на це хотів почути готовність нового уряду Ізраїлю змінити підхід щодо надання ППО.

Нетаньяху не сказав нічого конкретного, тому Україна взагалі не брала участі в голосуванні. В Ізраїлі непублічно говорять, що розчаровані такою позицією України.

Початок відносин нового прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху з українським президентом Володимиром Зеленським не вийшов оптимістичним, — робить висновок видання Axios.

Дзвінок відбувся напередодні 2023 року.

Зеленський вирішив, що ми не будемо присутні на голосуванні, щоб дати шанс стосункам із Нетаньяху, — цитує видання слова анонімного українського чиновника.

Axios пише, що Нетаньяху з приводу зброї нічого конкретного не сказав, хоч і пообіцяв обговорити прохання Зеленського у майбутньому.

Обидва лідери не були задоволеними і не отримали те, що хотіли, — констатував співрозмовник видання.

Нагадаємо, Нетаньяху та Зеленський зустрічалися у серпні 2019 року у Києві.

В офісі Нетаньяху докладно коментувати переговори лідерів двох країн відмовились.

У п’ятницю, 30 грудня, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, проти якої виступав Нетаньяху — її підтримали 87 країн, 24 проголосували проти, а 53 утрималися.

Резолюція передбачає звернення до Міжнародного суду ООН за юридичною оцінкою наслідків ізраїльської окупації палестинських територій. Київ раніше підтримав резолюцію на голосуванні Комітету ООН.

Україна протягом тривалого часу просить Ізраїль надати їй систему ППО «Залізний купол» та інші ракети, проте ізраїльська влада поки що відмовляється допомагати Києву зброєю.